Giordano: «Guendouzi? Non è incedibile. È diventato normale, ecco perché». Le parole dell’ex giocatore della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato del centrocampista della Lazio Mattéo Guendouzi. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Guendouzi? E’ evidente che non sia quello ‘di Sarri’. Lì era il migliore incontrastato, ora è diventato normale. Non ha perso furore agonistico, ma ci sono degli allenatori per i quali ti butti nel fuoco ed altri con cui non lo fai. Io continuo a sperare che possa sistemarsi tutto, perché lui ha dimostrato tanto. Tutto il suo dinamismo non riesce a concretizzarsi, ha bisogno di più spazio per chiudere le sue azioni. Secondo me lo spazio che deve coprire non è quello idoneo alle sue caratteristiche. Per 30 milioni lo venderei, se la Lazio lo mette sul mercato sarebbe chiaro che non sarebbe fra gli incedibili».