Giordano: «Romagnoli? Ho percepito il suo dispiacere. In quanto a Fabiani, carine le parole sui tifosi, ma le dicesse a Lotito»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha commentato quanto emerso dalle parole di Fabiani in conferenza stampa

Il caso legato alla partenza di Alessio Romagnoli continua a far discutere in casa Lazio. A intervenire sulla vicenda è stato Bruno Giordano, che ai microfoni di Radiosei ha commentato l’addio del difensore e le dichiarazioni rilasciate dal Direttore sportivo Angelo Fabiani durante la conferenza stampa. L’ex attaccante biancoceleste ha espresso il proprio punto di vista sulla gestione della situazione, analizzando le motivazioni che hanno portato alla separazione tra il giocatore e il club capitolino dopo il percorso condiviso nelle ultime stagioni. Di seguito le parole:

Ultimissime Lazio LIVE: il retroscena di mercato su Mandas e sul colpo dagli svincolati

ROMAGNOLI – «Romagnoli? Ho percepito anche il suo dispiacere per come si è conclusa la vicenda. È evidente che la proposta arrivata dal Qatar rappresentasse un’opportunità economica importante, ma con la volontà di entrambe le parti probabilmente si sarebbe potuto trovare un accordo prima, evitando le tensioni e il contraccolpo arrivato nelle ultime ore del mercato. Le parole di Fabiani rivolte ai tifosi? Sono state belle, ma mi domando perché certi messaggi non vengano indirizzati anche al presidente della Lazio».

TIFOSI – «L’affetto del tifoso laziale si vede nei sacrifici che fa, nelle trasferte affrontate e nella capacità di mettere la squadra sempre al primo posto. L’amore verso la Lazio non è mai venuto meno: se siamo arrivati a questa situazione è perché dopo 22 anni di contrasti continui si è arrivati a una rottura. Non condivido l’idea che tutto questo sia soltanto una conseguenza del comportamento dei tifosi biancocelesti, perché le responsabilità vanno ricercate anche nell’altra componente. Rispetto a qualche settimana fa il livello della rosa ha avuto un miglioramento importante, che ha portato entusiasmo, ma complessivamente la squadra resta più o meno sullo stesso livello. Probabilmente potrà conquistare uno o due punti in più rispetto alla scorsa stagione».