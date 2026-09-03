Pellegrini fuori dal progetto della Lazio: il terzino cerca una soluzione tra Turchia e Arabia Saudita

Luca Pellegrini escluso dalla lista Serie A e fuori dalle idee del tecnico della Lazio Gennaro Gattuso: il futuro resta un rebus per il terzino

Il futuro di Luca Pellegrini è diventato uno dei casi più delicati in casa Lazio. Dopo essere stato escluso dalla lista Serie A, il terzino classe ’99 sembra essere definitivamente fuori dal progetto tecnico biancoceleste e ora la società dovrà valutare una possibile soluzione per evitare che il giocatore resti ai margini per diversi mesi.

La situazione è stata affrontata anche dal direttore sportivo Angelo Fabiani, intervenuto in conferenza stampa. Il dirigente della Lazio ha spiegato come l’entourage del laterale fosse stato informato con largo anticipo delle intenzioni del club, che aveva scelto di non puntare più sul giocatore per la stagione in corso.

Una decisione maturata dopo le scelte fatte dalla società sul ruolo di terzino sinistro. La Lazio ha infatti deciso di confermare Nuno Tavares, nonostante il forte interesse del Porto, e ha inoltre completato l’arrivo di Alfonso Pedraza a parametro zero. Due operazioni che hanno ridotto ulteriormente lo spazio a disposizione di Pellegrini.

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Pellegrini ai margini dopo le scelte di mercato

La posizione di Luca Pellegrini appare quindi sempre più complicata. Il laterale, arrivato alla Lazio dopo le esperienze con Juventus, Cagliari e Fiorentina, rischia di vivere una lunga fase lontano dal campo se non dovesse trovare una nuova sistemazione nelle prossime ore.

La mancata presenza nella lista Serie A rappresenta un segnale chiaro delle gerarchie attuali all’interno della rosa biancoceleste. La società ha deciso di affidarsi ad altre soluzioni per la fascia sinistra, lasciando il terzino in una posizione difficile da gestire.

Per un calciatore ancora nel pieno della propria carriera, l’assenza di continuità potrebbe rappresentare un problema importante. Restare fuori dal gruppo per diversi mesi significherebbe infatti perdere ritmo partita e possibilità di mettersi in mostra, con possibili ripercussioni anche sul futuro.

Pellegrini valuta le piste estere per ripartire

Con il mercato italiano ormai chiuso, le possibilità per Pellegrini arrivano principalmente dall’estero. Al momento risultano ancora aperte alcune finestre di trasferimento, in particolare quelle di Turchia e Arabia Saudita, due campionati che potrebbero rappresentare una via d’uscita per il terzino della Lazio.

Nelle settimane precedenti il giocatore era stato accostato anche ad alcune opportunità in Inghilterra e al Como, ma nessuna trattativa ha portato alla fumata bianca. Ora il margine di manovra si restringe e servirà trovare rapidamente una soluzione che possa garantire al laterale la possibilità di tornare protagonista.

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Lazio, il rischio per Pellegrini è uno stop di sei mesi

La situazione attuale rappresenta quindi un momento particolarmente delicato per Luca Pellegrini. Se non dovesse arrivare un trasferimento nei prossimi giorni, il difensore potrebbe rimanere fuori dai piani della Lazio fino alla riapertura del mercato invernale. Uno scenario che il giocatore e il suo entourage proveranno naturalmente a evitare. La priorità resta quella di trovare una squadra disposta a puntare su di lui e permettergli di recuperare continuità.

Per la Lazio, invece, si tratta di una gestione complessa di una situazione nata dopo le scelte tecniche e di mercato della società. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il prossimo capitolo della carriera di Pellegrini.