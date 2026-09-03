Romagnoli ai saluti: l’Al-Sadd sta sistemando gli ultimi passaggi burocratici, si attende l’ufficialità

Alessio Romagnoli è ad un passo dall’addio alla Lazio! L’intesa è stata raggiunta con l’Al-Sadd e ora mancano solo dei dettagli per l’ufficialità

La storia tra Alessio Romagnoli e la Lazio è ormai vicina ai titoli di coda. Il difensore classe ’95 si prepara infatti a lasciare il club biancoceleste dopo l’accordo raggiunto tra la società del presidente Claudio Lotito e l’Al-Sadd.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa sarebbe arrivata alla fase conclusiva e il club qatariota avrebbe già definito l’intesa necessaria per assicurarsi le prestazioni dell’ex capitano del Milan. Restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima di procedere con l’annuncio ufficiale del trasferimento.

L’Al-Sadd sta lavorando per velocizzare tutte le procedure amministrative, con l’obiettivo di formalizzare il prima possibile l’arrivo del centrale italiano. Per Romagnoli si apre quindi una nuova esperienza lontano dalla Serie A, dopo diversi anni vissuti ai massimi livelli del calcio italiano.

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Romagnoli lascia dopo tre stagioni in biancoceleste

L’addio di Romagnoli rappresenta un cambiamento importante per la difesa della Lazio, che perde un giocatore arrivato nell’estate 2022 con grandi aspettative dopo la lunga esperienza al Milan.

Il centrale di Anzio aveva scelto il progetto biancoceleste per tornare nella squadra della propria città e diventare un punto di riferimento del reparto arretrato. Nel corso delle sue stagioni con la maglia della Lazio, il difensore ha raccolto numerose presenze, alternando momenti di grande affidabilità a qualche problema fisico che ne ha condizionato la continuità.

La società capitolina ha ora deciso di aprire un nuovo capitolo, con la cessione del classe ’95 che permetterà anche di liberare spazio nella rosa e modificare gli equilibri del reparto difensivo.

Romagnoli all’Al-Sadd: nuova sfida dopo Milan e Serie A

Per Alessio Romagnoli si prospetta dunque una nuova avventura professionale. Dopo aver vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Milan e Lazio, il difensore si prepara a confrontarsi con una realtà diversa come quella del calcio qatariota.

La Lazio, invece, dovrà valutare come intervenire sul mercato per compensare la partenza di un elemento esperto della rosa. Con l’uscita di Romagnoli, il reparto arretrato biancoceleste cambia volto e apre nuovi scenari in vista della stagione in corso.