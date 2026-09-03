Destinazione Liga per Icardi! L’ex obiettivo della Lazio valuta le offerte spagnole da svincolato

Niente Lazio per Mauro Icardi. Perché per il giocatore la Spagna è l’ultima spiaggia di lusso: le ultime novità emerse

Il futuro di Mauro Icardi continua a catalizzare l’attenzione mediatica internazionale in questa fase successiva alla chiusura delle principali sessioni di trattative estive. Rimasto attualmente svincolato dopo le sue ultime esperienze professionali, il bomber è stato a lungo accostato alla Lazio nel corso delle scorse settimane, alimentando sogni e indiscrezioni tra i tifosi capitolini. A confermare indirettamente i contatti e l’interesse del club italiano ci ha pensato direttamente l’agente del calciatore, il quale ha preferito prendersi il giusto tempo per valutare con attenzione la proposta più idonea alla carriera del suo assistito. Tuttavia, nelle ultime ore sono emersi nuovi scenari che potrebbero cambiare radicalmente le carte in tavola per il prosieguo della sua avventura calcistica!

Ultimissime Lazio LIVE: il retroscena di mercato su Mandas e sul colpo dagli svincolati

L’inserimento dell’Elche e l’apertura dell’entourage per Mauro Icardi

Le novità più intriganti arrivano direttamente dalla Spagna e delineano una pista estera di primissimo piano per il centravanti. Come riportato dal portale iberico todoalicante.es, sulle tracce dell’ex attaccante dell’Inter si sarebbe registrato il forte e concreto interesse dell’Elche. Il club spagnolo avrebbe infatti avviato i primi contatti informativi, monitorando con estrema attenzione l’evolversi della situazione contrattuale del giocatore. Un dettaglio non di poco conto riguarda la preferenza dello staff che gestisce gli interessi della punta: l’entourage di Mauro Icardi gradirebbe moltissimo la destinazione spagnola, vedendo nella Liga il palcoscenico ideale per rilanciare le ambizioni del bomber!

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Le ore di riflessione sul futuro di Mauro Icardi lontano dalla Lazio

Nonostante i sondaggi esplorativi e l’apertura nei confronti della soluzione iberica, la fumata bianca non è ancora vicina e la situazione resta in una fase di totale evoluzione. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se l’Elche deciderà di affondare il colpo con un’offerta economica concreta o se si inseriranno nuovi pretendenti per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La dirigenza e l’entourage continuano a dialogare apertamente per soppesare ogni singolo dettaglio, mentre Mauro Icardi riflette sul progetto migliore per scrivere il prossimo capitolo della sua carriera calcistica.