Clima sereno in casa Lazio! Fabiani spiega la sintonia e il rispetto quotidiano con Gattuso

Nella conferenza stampa odierna il Ds della Lazio Angelo Fabiani si è soffermato anche sul rapporto con Gattuso!

Il Direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha analizzato senza filtri le dinamiche della recente sessione di trattative nel corso dell’incontro con i media. Il dirigente ha evidenziato come il rapporto con il tecnico Gennaro Gattuso si fondi su una totale trasparenza e su una stima professionale reciproca. Tra i temi caldi affrontati c’è stato il caso legato al difensore Alessio Romagnoli, al centro di voci insistenti per mesi. La società biancoceleste ha rispedito al mittente ogni tentativo di ottenere la risoluzione gratuita del contratto, ribadendo che determinate condizioni economiche non rispecchiano le valutazioni del club.

Ultimissime Lazio LIVE: il retroscena di mercato su Mandas e sul colpo dagli svincolati

Il veto tecnico di Gennaro Gattuso su Cancellieri e l’arrivo di Albert Gudmundsson

Nel corso della conferenza stampa, il responsabile dell’area tecnica della Lazio ha spiegato come l’allenatore abbia espresso la ferma volontà di puntare esclusivamente su elementi motivati e desiderosi di vestire la maglia biancoceleste. Per questo motivo, Gennaro Gattuso ha posto un veto esplicito sulla cessione di Cancellieri, bloccando di fatto le trattative che avrebbero potuto portarlo al Parma, al Genoa o alla Fiorentina. Questa mossa ha inevitabilmente allungato i tempi necessari per chiudere l’articolata operazione che ha portato Albert Gudmundsson nella Capitale. La dirigenza ha lavorato sottotraccia per accontentare le richieste dello staff tecnico, superando gli ostacoli iniziali e finalizzando l’accordo sul fotofinish della sessione estiva.

La visione della dirigenza e l’orgoglio per il progetto tecnico della Lazio

Il dirigente ha voluto rimarcare la bontà del lavoro svolto, sottolineando come la scelta di affidarsi a determinati profili rappresenti un motivo di profondo orgoglio per l’intero club. L’avallo dato alle operazioni di mercato riflette una programmazione mirata a rinforzare la rosa senza cedere ai condizionamenti esterni. La Lazio guarda ora al futuro con la consapevolezza di aver blindato i suoi punti di riferimento e di aver consegnato a Gennaro Gattuso una squadra competitiva, capace di lottare su ogni pallone per soddisfare le ambizioni della tifoseria!