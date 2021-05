Giordano: «Corsa Champions? Napoli favorito sulla Lazio»

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della corsa Champions dei biancocelesti

La Lazio continua la propria corsa alla Champions League nel campionato di Serie A. Ancora 5 partite per continuare a sperare nel sogno qualificazione, che passerà per alcune sfide delicate, come il Derby. Ai microfoni di TMW Radio ha voluto dire la sua anche un grande ex biancoceleste: stiamo parlando di Bruno Giordano, che ha contrapposto la Prima Squadra della Capitale ad un’altra sua vecchia squadra. Ecco le sue dichiarazioni.

«Tra Lazio e Napoli credo che i partenopei siano favoriti per la Champions. Hanno una rosa migliore e anche il calendario è dalla loro parte. Potrebbero fare un filotto di vittorie».