Giordano: «Castrovilli? Evidentemente Baroni lo ha ESCLUSO per questo motivo specifico»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni parlando del nuovo acquisto e non solo: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l’ex Lazio Bruno Giordano ha espresso il suo parere su alcuni temi che riguardano i biancocelesti tra i quali l’esclusione di Castrovilli dalla lista Europa League

SCOUTING – Scouting? E’ diventato fondamentale perché devi vedere le situazioni dal vivo, un conto vedere i filmati un conto andare sul posto e vedere i lati umani, il momento d’oro e non del giocatore. E’ giusto fare una ricerca approfondita. La Lazio ha iniziato da poco e tutte le situazioni c’è chi è partito prima e chi è partito dopo. L’importante è iniziare, mai inizi mai riesci. Non puoi competere ora con il Bologna, l’Atalanta che hanno altre conoscenze. I risultati li dà il campo ovviamente

CASTELLANOS ARGENTINA – Può dare tanto a noi e al calciatore, dà autostima, una sicurezza maggiore e rispetto nei tuoi confronti da parte degli avversari. Metti una maglia che mettono in pochi, di un paese che ha vinto la coppa del Mondo, la coppa America. E’ un calciatore che sa giocare a calcio e tutto è più semplice, devi solo lavorare sulla testa. Merito di Castellanos senza l’assillo di Immobile gioca più sciolto e noi tifosi non faremo più paragoni con Immobile ma con sé stesso e Dia

CASTROVILLI FUORI DALLA LISTA EUROPA – “Lo è corta la lista. Giocando con un centrocampo minimo a 2 un anno è lungo, è stato messo Castrovilli fuori dalla lista, evidentemente serve più in campionato dove ci sono 38 partite. Dopo la mancanza di Cataldi si pensava arrivasse un altro centrocampista, così non è stato. Il passo è stato fatto scegliendo di giocare a 2 a centrocampo. Pedro abbiamo tutti un’ammirazione per lui, ma dove gioca Pedro la Lazio non è coperta ma di più. L’allenatore si è preso le sue responsabilità e andrà avanti con questo percorso. Centrocampo? Sarebbe bastato tenere Cataldi senza prendere altri. E’ stata una loro scelta di tenere 4 centrocampisti. E’ difficile capire il perché, non c’è una risposta sicura in questo senso. Abbiamo 3 ali destre ma potevamo tenercene anche due adattabili anche a sinistra”.

EUROPA LEAGUE – 8-9 punti mi sembrano pochini per poter passare il turno. Sarebbe un punto a partita