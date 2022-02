Giordano: «Cabral ha dimostrato di essere esplosivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei commentando la prova di Jovane Cabral contro l’Udinese. Le sue parole.

CABRAL – «Voglioso, non ha fatto grandi cose ma ha dimostrato di essere esplosivo. Se viene messo in condizione di guardare la porta ed attaccare la profondità può creare dei problemi alle difese avversarie. Non è una prima punta, anche se a differenza di Pedro e Felipe ha una presenza diversa e può adattarsi come fisicità e scelta di giocate».