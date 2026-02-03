Gilli su Immobile: «Quando ho parlato con lui ho percepito subito la fiamma!»

Stéphane Gilli, tecnico del Paris FC ed ex Lazio, ha parlato alquanto bene di Ciro Immobile! Ecco le sue dichiarazioni

L’atmosfera in casa Paris FC è elettrica in vista dell’imminente sfida di Coppa di Francia. La gara contro il Lorient è ormai alle porte, ma a tenere banco sono le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Stéphane Gilli. L’allenatore (ex Lazio) ha voluto fare il punto della situazione prima del match, non nascondendo un grande entusiasmo per come la società ha operato sul mercato per rinforzare la squadra.

L’impatto di Immobile al Paris FC

Il tecnico si è soffermato in particolare sull’arrivo di Ciro Immobile, esprimendo tutta la sua soddisfazione per avere in rosa un campione di tale calibro! L’innesto del giocatore italiano è stato accolto con grande favore dallo staff tecnico, che vede in lui l’arma in più per fare il salto di qualità. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Quando ho parlato con lui ho percepito immediatamente la fiamma, una grande voglia di competere! Mi ha detto che appena si sveglia pensa a segnare gol. Non devo insegnargli a fare gol, quello che può portarci è esperienza, leadership e qualità!».

