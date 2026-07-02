Gill piace a Lazio e Torino! Il d.s. Fabiani osserva il portiere del Paraguay

Orlando Gill è un nuovo nome finito nell’orbita della Lazio: in Serie A però piace anche al Torino in vista della prossima stagione

La Lazio guarda con attenzione al mercato dei portieri e tra i profili finiti sotto osservazione spunta anche quello di Orlando Gill, estremo difensore classe 2000 di proprietà del San Lorenzo. Secondo quanto riportato nella giornata odierna da Nicolò Schira, sia il club biancoceleste sia il Torino avrebbero chiesto informazioni sul giocatore, protagonista con la Nazionale del Paraguay durante la Coppa del Mondo.

Il nome di Gill si inserisce in una fase di valutazioni più ampia per la società capitolina, chiamata a monitorare diversi scenari legati al reparto arretrato. Il portiere paraguayano ha attirato l’attenzione grazie a prestazioni di livello internazionale, diventando un profilo da seguire con crescente interesse in vista delle prossime settimane di mercato.

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Gill, le prestazioni con il Paraguay accendono il mercato

La vetrina mondiale ha aumentato inevitabilmente la visibilità di Orlando Gill. Il portiere del San Lorenzo è stato monitorato con particolare attenzione durante il cammino del Paraguay, distinguendosi per sicurezza, reattività e personalità tra i pali. Tra le prove più significative viene indicata quella che ha contribuito all’eliminazione della Germania, risultato che ha acceso ulteriormente i riflettori sul classe 2000.

Per la Lazio, il profilo è interessante non soltanto per il rendimento recente, ma anche per età e margini di crescita. Gill rappresenta infatti un portiere ancora giovane, ma già abituato a confrontarsi con pressioni importanti, sia nel contesto sudamericano sia in quello internazionale.

Orlando Gill, Fabiani segue la pista e valuta l’offerta

Il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbe seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione. La Lazio, al momento, ha raccolto informazioni e valuta se trasformare l’interesse in una proposta concreta dopo la conclusione della competizione. Una scelta comprensibile: attendere la fine del Mondiale permetterebbe al club biancoceleste di avere un quadro più chiaro sulle condizioni economiche dell’operazione e sull’eventuale concorrenza.

Il Torino, però, resta vigile e potrebbe rappresentare un ostacolo concreto. I granata hanno a loro volta chiesto informazioni e potrebbero inserirsi con decisione qualora si aprissero margini favorevoli con il San Lorenzo.

Gill Lazio, sfida aperta con il Torino

La corsa a Orlando Gill è ancora in una fase esplorativa, ma il suo nome è entrato con forza tra quelli da monitorare. La Lazio osserva, Fabiani studia le prossime mosse e il Torino prova a restare agganciato alla trattativa. Molto dipenderà dalle valutazioni del San Lorenzo e dalla volontà del portiere dopo l’esperienza mondiale con il Paraguay.

Per ora non c’è ancora un’offerta ufficiale biancoceleste, ma il profilo di Gill è uno di quelli che potrebbe scaldare il mercato dopo la fine della Coppa del Mondo.

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