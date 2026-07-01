Il mercato si infiamma! Obiettivo Pinamonti per l’attacco! Domínguez nome caldo, piace Comuzzo

Lazio scatenata sul mercato: Pinamonti per l’attacco, Domínguez nome caldo per la difesa e fari su Comuzzo

Il calciomercato della Lazio entra ufficialmente in una fase di estremo dinamismo, con la dirigenza che ha deciso di imprimere una decisa accelerata alle trattative in entrata. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club capitolino ha puntato i fari su alcuni obiettivi precisi per puntellare la rosa. La missione è chiara: consegnare al tecnico una squadra capace di affrontare la stagione con nuove certezze tattiche. Nonostante la necessità di completare alcune operazioni in uscita per sbloccare le entrate, i contatti avviati nelle scorse ore confermano la ferma volontà del club di chiudere presto alcune trattative strategiche.

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Obiettivo Andrea Pinamonti per dare peso all’attacco

Per quanto concerne il fronte offensivo, i biancocelesti hanno inserito stabilmente il nome di Andrea Pinamonti all’interno del proprio radar. L’attaccante viene visto come il profilo ideale per arricchire la linea offensiva, portando in dote esperienza e capacità realizzativa. I sondaggi sono iniziati, con la società che sta valutando attentamente la fattibilità dell’operazione. Oltre al centravanti, restano vive altre piste, ma l’interesse per il giocatore sembra aver guadagnato posizioni importanti nelle gerarchie di mercato, rappresentando una delle soluzioni più concrete attualmente al vaglio degli uffici di Formello.

La difesa punta su Sergi Domínguez e Pietro Comuzzo

Il restyling non riguarda solo la prima linea, ma anche il reparto arretrato. Il nome più caldo in questo momento è quello di Sergi Domínguez, difensore che ha colpito positivamente gli osservatori per la sua solidità. Parallelamente, la Lazio mantiene viva l’attenzione su Pietro Comuzzo. La sfida per la dirigenza sarà quella di anticipare la concorrenza, cercando di chiudere i discorsi prima che la valutazione economica possa lievitare ulteriormente nel corso di queste settimane di trattative frenetiche.

Il mercato della Lazio si prepara al rush finale

Con le mosse delineate, il club dimostra di avere una strategia chiara e ambiziosa. Ogni singola operazione sarà pesata con attenzione nei prossimi giorni, con la consapevolezza che il tempo scorre veloce. I tifosi osservano con attenzione, sperando che questi nomi possano trasformarsi in pedine fondamentali che decreteranno il successo stagionale della squadra. L’obiettivo comune resta quello di arrivare alla chiusura della sessione con un organico competitivo, capace di onorare al meglio le sfide che attendono i biancocelesti.