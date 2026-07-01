Mercato Lazio: forte gradimento per Piccoli, via libera ai contatti con la Fiorentina

Mercato Lazio, l’interesse per Roberto Piccoli è reale! Il club biancoceleste prepara l’assalto alla Fiorentina

Il calciomercato entra nella sua fase più calda e la Lazio inizia a sondare il terreno per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del proprio tecnico. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza capitolina spunta quello di Roberto Piccoli, centravanti di grande fisicità che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per completare la rosa. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società laziale ha manifestato un forte interesse per il ragazzo, attualmente di proprietà della Fiorentina. L’idea nasce dalla necessità di dare maggiore peso specifico all’attacco, individuando profili capaci di svariare su tutto il fronte offensivo, proprio come richiesto dagli schemi tattici in fase di studio per la prossima stagione!

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Roberto Piccoli diventa un obiettivo primario per il nuovo progetto tecnico

Il percorso di Roberto Piccoli a Firenze potrebbe essere giunto a un punto di svolta decisivo. Acquistato solo la scorsa estate dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus, l’attaccante rischia ora di trovare meno spazio nello scacchiere tattico delineato dal neo allenatore Fabio Grosso. Con l’adozione del modulo 4-3-3, che vede in Moise Kean il punto di riferimento centrale e inamovibile, le gerarchie sembrano ormai definite. Questa situazione ha spinto l’entourage del giocatore a guardarsi intorno, valutando con attenzione le proposte di club pronti a garantire un minutaggio maggiore e un ruolo da protagonista assoluto sul campo.

Lazio e Roberto Piccoli: in arrivo un summit per definire il futuro

L’interesse della Lazio non è soltanto una suggestione estiva, ma un’operazione che potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime ore. È previsto, infatti, un summit tra le parti interessate per verificare la reale fattibilità dell’affare e analizzare le condizioni economiche del possibile contratto. Il club laziale sta valutando diversi profili, tra cui quello di Lorenzo Lucca, ma la duttilità mostrata in passato da Roberto Piccoli sembra aver convinto la proprietà ad accelerare i tempi. L’obiettivo è quello di chiudere in tempi rapidi, evitando aste al rialzo che potrebbero complicare una trattativa già complessa, permettendo al mister di lavorare con il nuovo innesto fin dal ritiro precampionato. Seguiranno aggiornamenti!