Intreccio Gila: summit in vista tra Atalanta e Lazio, mentre il Napoli lavora sulle uscite

Asse bollente per Mario Gila: possibile incontro Atalanta-Lazio. Napoli attivo in uscita: gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e, tra le trattative più calde che coinvolgono la Lazio, quella riguardante Mario Gila occupa senza dubbio una posizione di primo piano. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società biancoceleste ha deciso di rivedere al ribasso le proprie pretese economiche per lasciar partire il centrale spagnolo. Se in una prima fase la valutazione del cartellino si attestava su una cifra vicina ai 30 milioni di euro, la strategia del club è ora mutata, aprendo scenari concreti per una possibile chiusura dell’affare in tempi brevi.

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La trattativa per Mario Gila entra nella fase decisiva

La nuova richiesta formulata dalla dirigenza si aggira ora sui 22 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Questo cambio di rotta mira ad accelerare i contatti con i club interessati, che da tempo monitorano la situazione del difensore. Sia il Napoli che l’Atalanta restano le pretendenti più accreditate per accaparrarsi le prestazioni del ragazzo, con i partenopei che hanno mostrato un interesse più datato, mentre la compagine bergamasca ha intensificato i sondaggi nelle ultime ore, complici anche alcune necessità dettate dal reparto arretrato. Summit in vista con i capitolini.

Il Napoli e l’Atalanta studiano il colpo per Mario Gila

Il futuro di Mario Gila appare dunque sempre più lontano dalla Capitale. Mentre la Lazio cerca di incassare liquidità importante per finanziare altre operazioni in entrata, le due rivali in campionato provano a limare gli ultimi dettagli per anticipare la concorrenza. Per il Napoli, che sta valutando anche diverse soluzioni in uscita per snellire la rosa, il difensore rappresenta un obiettivo primario per rinforzare la linea difensiva. Dall’altra parte, l’Atalanta resta alla finestra, pronta a piazzare l’affondo decisivo per consolidare un organico che punta a competere su più fronti. Il mercato non dorme mai e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire chi riuscirà a spuntarla.