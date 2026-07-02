Fabiani accelera per i rinnovi di Cataldi e Rovella: Gattuso vuole ripartire da loro

Rinnovi Lazio, la strategia per blindare Nicolò Rovella e Danilo Cataldi è stata impostata dal direttore sportivo Angelo Fabiani. Tutte le novità

La Lazio guarda al futuro e prepara le prime mosse per consolidare l’ossatura della squadra. Dopo una fase ricca di valutazioni sul mercato e sulla costruzione del nuovo ciclo tecnico, il club biancoceleste vuole evitare di lasciare aperte situazioni delicate legate ai propri giocatori più rappresentativi. In questo senso arrivano novità importanti sul lavoro del direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a programmare non soltanto le entrate, ma anche i rinnovi dei profili considerati centrali.

Secondo quanto segnalato da Nicolò Schira, la società capitolina starebbe infatti pianificando i prolungamenti di Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, due centrocampisti destinati ad avere un ruolo di primo piano nella nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Una doppia operazione che avrebbe un valore tecnico, gestionale e anche simbolico.

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Cataldi verso la nuova scadenza al 2029

Per Danilo Cataldi si ragiona su un rinnovo fino al 2029. Il centrocampista romano rappresenta un punto di riferimento nello spogliatoio e un elemento profondamente legato all’ambiente biancoceleste. Blindarlo significherebbe dare continuità a una figura identitaria, capace di unire esperienza, conoscenza del club e senso di appartenenza.

Nel nuovo corso guidato da Gattuso, un profilo come quello di Cataldi può diventare particolarmente prezioso. L’allenatore punta molto su intensità, equilibrio e mentalità, caratteristiche che il centrocampista può mettere al servizio della squadra sia in campo sia nella gestione del gruppo.

Rovella al centro del progetto fino al 2031

Discorso altrettanto importante per Nicolò Rovella, per il quale si parla di un possibile prolungamento fino al 2031. Il classe 2001 è considerato uno dei centrocampisti su cui costruire la Lazio del futuro. Giovane, dinamico e già pienamente inserito nei meccanismi biancocelesti, Rovella può diventare uno dei pilastri tecnici della nuova fase.

La volontà del club sarebbe chiara: mettere al sicuro un giocatore di prospettiva prima che eventuali interessamenti esterni possano complicare lo scenario. Una scelta di programmazione, ma anche un messaggio preciso sulla direzione che la società intende prendere.

Rinnovi Lazio, Fabiani vuole evitare nuovi casi delicati

Il tema dei rinnovi è diventato centrale anche alla luce delle situazioni legate ad Alessio Romagnoli e Mario Gila. La Lazio vuole evitare di arrivare nuovamente a passaggi complessi con contratti da gestire in condizioni meno favorevoli. Per questo Fabiani sta lavorando in anticipo sui profili ritenuti fondamentali.

Cataldi e Rovella rappresentano due tasselli diversi ma complementari: il primo porta leadership e appartenenza, il secondo garantisce prospettiva e qualità per il futuro. Blindarli significherebbe consegnare a Gennaro Gattuso una base solida da cui ripartire, trasformando il centrocampo nel vero motore del nuovo progetto biancoceleste.