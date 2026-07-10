Gila saluta la Lazio: «Ciao ragazzi, mi sa che questo è un addio. Vorrei ringraziarvi tutti. Non so se ritroverò quest’amore altrove»

Gila scrive un addio carico di emozione alla Lazio, il percorso dello spagnolo cresciuto in biancoceleste raccontato direttamente da lui

Mario Gila ha salutato la Lazio con un messaggio intenso, nel quale ha ripercorso il legame costruito con il club, con i tifosi e con tutte le persone incontrate durante la sua esperienza romana. Il difensore spagnolo lascia i biancocelesti dopo essere cresciuto in maniera evidente, trasformandosi da giovane profilo di prospettiva in un centrale affidabile e sempre più importante.

Arrivato nell’estate del 2022 dal Real Madrid Castilla, ha vissuto alla Lazio un percorso progressivo. All’inizio ha dovuto attendere il proprio spazio, inserendosi con pazienza in un contesto nuovo e competitivo. Con il passare delle stagioni, però, è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante, fino a diventare una presenza stabile nella difesa biancoceleste.

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Le parole del difensore ai tifosi della Lazio

«Ciao ragazzi, come state? Mi sa che questo è un addio. Vorrei ringraziarvi tutti, dal primo momento che sono arrivato qua è stato molto emozionante. Ero un bambino piccolo che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionista, con il tempo ho trovato delle persone e delle situazioni che mi hanno fatto diventare quello che sono adesso. Grazie ai tifosi, ai miei compagni, alle persona che lavorano dentro e fuori dallo spogliatoio, alla mia famiglia, alle persone che mi stanno vicino e che hanno sempre creduto in me. Tifosi, compagni, allenatori, staff, persone che lavorano ovunque nella Lazio: vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. La Lazio crede che si possono fare cose migliori e anche io sono sicuro che sia così, vi meritate tutto, siete una società incredibile. Mi avete dato tanto amore, mi avete fatto sentire importantissimo. Non so se ritroverò quest’amore altrove, perché questa città è incredibile e mi rimarrà sempre nel cuore. Io vi saluto con un dolore immenso nel cuore: forza Lazio sempre».

Cosa ha fatto Gila alla Lazio

L’esperienza di Mario Gila alla Lazio è stata caratterizzata da una crescita costante. Nella sua prima stagione, il centrale spagnolo ha trovato spazio soprattutto tra campionato e coppe europee, iniziando a conoscere il calcio italiano e le richieste tattiche del club biancoceleste.

Il salto è arrivato nelle annate successive. Nella stagione 2023/24 ha raccolto 29 presenze complessive, mentre nel 2024/25 ha vissuto l’anno più ricco dal punto di vista numerico: 43 presenze totali e 2 gol, di cui uno in Serie A e uno in Europa League. Nell’ultima stagione ha aggiunto altre 33 presenze, confermandosi come uno dei difensori più utilizzati della rosa.

Il bilancio finale di Mario Gila con la maglia della Lazio parla di 117 presenze complessive e 2 reti. Nel dettaglio, il difensore ha collezionato 86 presenze e 1 gol in Serie A, 8 presenze in Coppa Italia, 22 presenze e 1 gol nelle coppe europee e una presenza in Supercoppa Italiana.

Gila ed un legame che resta oltre l’addio

Il messaggio d’addio conferma quanto il rapporto con la Lazio sia andato oltre il campo. Il difensore ha parlato di amore, riconoscenza e dolore nel salutare una città e un ambiente che lo hanno accompagnato in una fase decisiva della sua carriera.

Ora per lui si apre una nuova pagina professionale, ma il percorso in biancoceleste resterà una tappa centrale. Gila è arrivato nella Capitale da giovane difensore in cerca di affermazione e se ne va da calciatore più maturo, cresciuto dentro una società e una tifoseria che lui stesso ha definito indimenticabili.