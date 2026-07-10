Tre cessioni per finanziare gli acquisti: Lazzari, Pellegrini e Cancellieri verso l’addio

Manuel Lazzari, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri possono lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato. Tutte le novità

La Lazio è chiamata a muoversi con attenzione in questa sessione estiva di calciomercato. Il principio del mercato a saldo zero obbligherà il direttore sportivo Angelo Fabiani a lavorare prima di tutto sulle uscite, con l’obiettivo di liberare spazio nella rosa e generare le risorse necessarie per finanziare le operazioni in entrata.

Al momento sono tre i principali candidati a lasciare la Capitale: Manuel Lazzari, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri. Le loro eventuali cessioni potrebbero diventare decisive per sbloccare il mercato biancoceleste e consentire alla società di intervenire nei reparti considerati prioritari dal nuovo allenatore Gennaro Gattuso.

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Lazzari piace a Fiorentina e Sassuolo

Il primo nome sulla lista delle possibili uscite è quello di Manuel Lazzari. L’esterno destro piace alla Fiorentina e al Sassuolo, due club che stanno valutando rinforzi per le corsie laterali.

La duttilità del giocatore, capace di agire sia da terzino sia da esterno a tutta fascia, lo rende un profilo appetibile sul mercato. La Lazio potrebbe prendere in considerazione una cessione davanti a una proposta ritenuta adeguata, soprattutto perché la sua partenza permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e ottenere margini utili per nuove operazioni.

La posizione di Lazzari sarà quindi una delle prime da monitorare nelle prossime settimane.

Il Como segue Luca Pellegrini

Anche Luca Pellegrini potrebbe lasciare la Lazio durante l’estate. Sul terzino sinistro avrebbe manifestato interesse il Como, alla ricerca di giocatori con esperienza nel massimo campionato.

Il classe ’99 può garantire spinta, qualità nel cross e capacità di occupare l’intera fascia. Tuttavia, la necessità del club biancoceleste di finanziare il proprio mercato potrebbe portare Fabiani a valutare eventuali offerte.

Molto dipenderà dalla formula proposta e dalla volontà del giocatore. Il Como potrebbe rappresentare una destinazione interessante, ma al momento non risultano accordi definitivi tra le parti.

Calciomercato Lazio, Cancellieri resta tra i possibili partenti

Il terzo calciatore indicato come possibile partente è Matteo Cancellieri. L’attaccante esterno non è riuscito finora a trovare continuità e a imporsi stabilmente con la maglia della Lazio, motivo per cui una nuova cessione viene considerata uno scenario concreto.

Il club dovrà decidere se puntare ancora sul giocatore oppure utilizzare il suo cartellino per ottenere risorse da reinvestire. Cancellieri può agire su entrambe le fasce offensive e, grazie alla sua età, conserva ancora margini di crescita e un certo valore di mercato.

Una sua partenza permetterebbe inoltre di liberare un posto nel reparto avanzato, offrendo a Gattuso la possibilità di accogliere un profilo maggiormente adatto alle proprie esigenze tattiche.

Calciomercato Lazio, Fabiani deve sbloccare le entrate

Le uscite di Lazzari, Pellegrini e Cancellieri potrebbero diventare centrali nella strategia estiva della Lazio. Angelo Fabiani dovrà trovare il giusto equilibrio tra necessità economiche e valutazioni tecniche, evitando di indebolire eccessivamente la rosa.

Il mercato a saldo zero impone scelte precise: prima vendere, poi acquistare. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive per capire quali operazioni potranno concretizzarsi e quali rinforzi potranno essere messi a disposizione di Gennaro Gattuso.

La priorità resta quella di costruire una squadra più completa e funzionale, ma il primo passo passerà inevitabilmente dalle cessioni.