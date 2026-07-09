Gila saluta la Lazio: «È stato tutto molto bello! Sono contento degli anni trascorsi qua»

Mario Gila si appresta a iniziare la sua nuova avventura con il Milan. Intercettato da Sportitalia, il difensore ha salutato la Lazio. Le sue parole

La sessione estiva entra nel vivo con una delle operazioni più importanti dell’anno in Serie A. La retroguardia rossonera si prepara ad accogliere un tassello di assoluto spessore, chiudendo una trattativa serrata che ha visto il club milanese assecondare le pretese economiche dei capitolini.

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Lotito accontentato: le cifre del colpo

L’affare si è sbloccato definitivamente dopo una serie di rilanci. La resistenza del presidente della Lazio, Claudio Lotito, è crollata di fronte ai 30 milioni di euro richiesti e infine garantiti dal club rossonero. Un’operazione complessa nella quale ha avuto un ruolo chiave anche il Real Madrid, club ex proprietario del cartellino di Mario Gila, che incasserà il 50% sulla rivendita.

La volontà del difensore Mario Gila spinge verso il Milan

Un ruolo primario nel buon esito della trattativa è stato giocato dal calciatore stesso. Il centrale classe 2000 aveva già trovato un accordo di massima con il Milan per un contratto quinquennale. Stando alla ricostruzione dei fatti, il difensore ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi a Milano, chiedendo alla dirigenza laziale il via libera per sposare il nuovo ambizioso progetto tecnico.

Le parole di Gila

Intercettato ai microfoni di Sportitalia, lo stesso Gila ha voluto salutare i tifosi della Lazio: «Parto in questi giorni. È stato tutto molto bello: i compagni, i tifosi, la città. Sono contento degli anni trascorsi qua».