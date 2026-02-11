Gila Milan, i rossoneri programmano l’affondo decisivo! Contatti con gli agenti

Gila Milan, a quanto filtra il difensore spagnolo potrebbe lasciare la Lazio quest’estate! Ci sono delle novità sulla possibile trattativa con i rossoneri

Il futuro di Mario Gila potrebbe essere lontano dalla Capitale. Il classe 2000 è finito nel mirino del Milan, che avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con il suo entourage in vista della prossima sessione estiva di mercato. Una situazione destinata a entrare nel vivo nei prossimi mesi, soprattutto qualora dovessero arrivare offerte considerate irrinunciabili dalla Lazio

I rossoneri seguono il centrale da tempo e avrebbero deciso di rimandare l’assalto decisivo a giugno, quando ci sarà più tempo per imbastire una trattativa.

Gila, il Milan accelera: contatti avviati con l’entourage

Il nome di Mario Gila è cerchiato in rosso nella lista del Milan. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e approdato alla Lazio per ritagliarsi uno spazio importante in Serie A, ha mostrato progressi significativi sotto il profilo tattico e caratteriale. La sua capacità di impostare dal basso e di leggere le situazioni difensive lo rende un profilo ideale per un progetto ambizioso.

I rossoneri avrebbero già sondato il terreno con l’entourage del giocatore, senza però presentare un’offerta formale. L’obiettivo è arrivare preparati alla finestra estiva, evitando aste o inserimenti improvvisi di altri club.

Gila: Lazio e l’idea di Allegri

A spingere per l’operazione sarebbe anche Massimiliano Allegri che apprezza le qualità del centrale spagnolo. L’allenatore vedrebbe in Gila un potenziale pilastro su cui costruire la solidità difensiva della squadra, soprattutto in ottica futura. La Lazio, dal canto suo, non ha fretta di cedere. Il club valuterà eventuali proposte solo di fronte a cifre importanti, coerenti con la crescita mostrata dal giocatore nelle ultime stagioni.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla volontà del calciatore. L’estate si preannuncia calda attorno al nome di Mario Gila, con il Milan pronto a muovere passi concreti per assicurarsi uno dei difensori più interessanti del nostro campionato!

