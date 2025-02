Gila Lazio, lo spagnolo ha la mania del dribbling e rischia qualcosa di troppo: le pagelle dei quotidiani

Condividi via email

Gila Lazio, il difensore spagnolo è stato protagonista di una buona partita, condita però da qualche svarione difensivo di troppo

Mario Gila è stato protagonista di una buona partita contro il Venezia, condita però da qualche svarione difensivo di troppo. Di seguito le pagelle del difensore della Lazio:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Eccede con i dribbling, ma c’è quando serve».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Non paga gli eccessi di sicurezza solo perché il Venezia non ne approfitta. Due o tre svarioni pesanti».

TUTTOSPORT 6 – «Un errore in uscita fa tremare i suoi ma poi viaggia su livelli eccellenti».

IL MESSAGGERO 6 – «Maric non è certo un avversario che può creare preoccupazioni in area di rigore ma è lui, invece, che le provoca ai compagni con uscite palla al piede sempre più azzardate. In una perde il controllo ed espone la squadra al contropiede del Venezia».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «Davvero una brutta prova per lo spagnolo che galleggia tra imprecisione e un atteggiamento troppo sufficiente: il Venezia non ne approfitta».