Gila Lazio, il difensore in aria di convocazione? De La Fuente lo segue da vicino

Gila Lazio, il difensore con le sue prestazioni potrebbero essere premiate da una convocazione dalla Spagna: De La Fuente lo segue

Le prestazioni di Gila in questa prima parte di stagione lo hanno messo legittimamente tra i migliori difensori della Serie A e, come riportato dal Corriere dello Sport, non sono passate inosservate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore della Lazio è finito infatti nel mirino di Luis De La Fuente, ct della Spagna, che a marzo potrebbe dargli una chance con le Furie Rosse.