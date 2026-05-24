Gila: «Ho dato tutto per questo scudo! Orgoglioso di ciò che sono diventato alla Lazio» – FOTO

Mario Gila, giocatore della Lazio, ha scritto una commovente lettera al termine della stagione! Ecco quanto traspare

La stagione appena conclusa è stata complicata per la Lazio, segnata da risultati deludenti, infortuni e tensioni oltre campo. Il blocco del mercato e la contestazione dei tifosi hanno reso ulteriormente arduo il lavoro di Maurizio Sarri, costretto a riorganizzare la squadra settimana dopo settimana.

Tra i più colpiti dai problemi fisici c’è stato Mario Gila, che ha voluto condividere un messaggio sul suo profilo Instagram per salutare la stagione trascorsa. Il difensore ha ringraziato compagni, staff e tifosi, nonostante le difficoltà affrontate, mostrando gratitudine e speranza per il futuro della Lazio.

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«Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO. 💙🦅

Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici.

Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo.

E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio Pedro. Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante. 🫂🫶🏻».