Gila: «La Lazio ti fa sentire emozioni che un altro club dubito ti faccia sentire»

Gila nell’intervista pubblicata dalla Lazio tramite i propri canali ufficiali ha speso bellissime parole per il club e i suoi tifosi

Mario Gila, alla Lazio da tre anni, sta trovando sempre più spazio nel cuore dei tifosi. Tra Serie A, Champions League ed Europa League è stato uno dei migliori in questo 2024. Il difensore spagnolo, protagonista del ‘match program’ ha rilasciato queste dichiarazioni:

PAROLE D’AMORE PER LA LAZIO E I SUOI TIFOSI – «Questo è stato un anno bellissimo spero di finirlo bene. Per me un anno dove mi sono realizzato come giocatore. Ringrazio la società, sono in debito con loro e con tutti i tifosi, sento proprio un sentimento di appartenenza. La Lazio ti fa sentire emozioni che dubito che un altro club ti faccia sentire. Squadra e tifoseria sono molto unite».