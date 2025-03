Gila a LSC: «Mi aspetto una Lazio al massimo livello»

Il difensore della Lazio, Gila, ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi istanti dal fischio di inizio della sfida contro l’Udinese

Mario Gila ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre partita della sfida contro l’Udinese.

SULLA GARA – «Mi aspetto una Lazio al massimo livello, molto preparata per queste partite importantissime per dare continuità e mettere in testa fiducia ancora di più. Una squadra molto difficile da affrontare, siamo pronti per dare il massimo».

SULLA VITTORIA IN EUROPA LEAGUE – «Non mi è mai capitato di vincere in 9, a volte le squadre per vincere hanno anche fortuna. Noi siamo molto contenti di vederci in questa situazione dove lottiamo fino all’ultimo e veniamo ricompensati perché sono stimoli che danno fiducia. Molto contenti per il livello mostrato nelle ultime partite e speriamo di dimostrarlo anche oggi».

SENSAZIONI – «Ho imparato tanto da tutti. Patric mi è stato molto vicino dall’inizio appena sono arrivato, ho imparato anche da Romagnoli. Sono molto contento del momento che sto vivendo qui e mentalmente sono felice e preparato per ogni partita. Speriamo che questi ultimi due mesi siano molto positivi per la Lazio».