Gila Inter, Pedullà: «I nerazzurri hanno chiesto informazioni, ha lo stesso agente di Lautaro. Il Real...» - Lazio News 24

Gila Inter, Alfredo Pedullà ha aggiornato sul sondaggio fatto dai nerazzurri per il difensore centrale della Lazio di Maurizio Sarri: le ultime

Mario Gila negli ultimi tempi è diventato un obiettivo concreto dell’Inter, Giuseppe Marotta ha chieesto informazioni per il classe 2000. Alfredo Pedullà oggi tramite il suo sito ha delineato il quadro della situazione per il difensore spagnolo della Lazio. Le sue parole:

«Partiamo da un presupposto: il futuro di Mario Gila, scadenza contratto 2027, lascerà l’ultima parola al Real Madrid, più o meno come Nico Paz. Nel senso che il club di Florentino ha il 50 per cento da futura rivendita, quindi potrebbe riacquistare il cartellino spendendo soltanto il 50 per cento rispetto alle richieste delle Lazio. Aggiungiamo che nelle ultime settimane e anche negli ultimi giorni l’Inter si è informata: il profilo piace e non poco, di sicuro i nerazzurri continueranno a seguirlo, ricordiamo che Gila ha lo stesso agente di Lautaro Martinez. E il Milan? Tare lo apprezza molto avendolo portato in Italia, ci sarà tempo per eventuali sviluppi».

LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, trattativa avviata con l’Atalanta! La formula dell’operazione: le ultime