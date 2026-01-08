Gila Inter, la dirigenza nerazzurra ha chiesto informazioni alla Lazio! Le ultime sul difensore

Gila Inter, il club milanese ha chiesto informazioni per il difensore biancoceleste. Sarà duello di mercato poiché un’altra big è sulle sue tracce

Mario Gila, difensore centrale della Lazio, sta attirando l’attenzione di alcuni dei più grandi club italiani. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, sia Milan che Inter hanno mostrato interesse nei confronti del giovane difensore spagnolo, contattando la Lazio per raccogliere informazioni sulla sua disponibilità. La notizia ha confermato che entrambi i club milanesi, alla ricerca di rinforzi in difesa, vedono in Gila un talento promettente da sviluppare nel lungo periodo.

Calciomercato Lazio, l’interesse di Milan e Inter per Mario Gila

Mario Gila, classe 2000, ha attirato l’attenzione di Milan e Inter grazie alle sue prestazioni con la Lazio, che lo hanno fatto emergere come uno dei difensori giovani più interessanti del campionato. Il giocatore ha caratteristiche che si adattano bene ai sistemi difensivi di entrambi i club, che sono in cerca di giovani talenti con potenziale di crescita.

Calciomercato Lazio, cessione di Gila non imminente

Nonostante l’interesse da parte di Milan e Inter, la Lazio ha escluso una cessione immediata di Mario Gila. Il club biancoceleste non è intenzionato a privarsi del difensore in questa finestra di mercato. Tuttavia, se le due squadre milanesi dovessero decidere di accelerare i contatti e mettere sul piatto un’offerta importante, la Lazio potrebbe riconsiderare la sua posizione. In tal caso, la cessione di Gila potrebbe diventare una possibilità concreta in estate, soprattutto se la valutazione del giocatore dovesse aumentare ulteriormente.

Calciomercato Lazio, le opzioni future per Mario Gila

La Lazio non intende forzare la cessione del giovane difensore, ma è consapevole dell’alta domanda che c’è per i giovani talenti in Serie A. Gila ha dimostrato di avere un grande futuro, e la sua crescita potrebbe portare a una valutazione più alta nei prossimi mesi. Se le trattative con Milan o Inter dovessero evolversi, il club capitolino potrebbe essere più aperto a una cessione, sebbene non in questa finestra di mercato. Il futuro del giocatore resta quindi ancora incerto, ma il suo nome continua a essere tra i più chiacchierati in Italia.

