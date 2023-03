Gila dalla Spagna: «Alla Lazio sto imparando molto»

Dal ritiro della Nazionale, il difensore biancoceleste ha parlato anche della sua esperienza in maglia Lazio

Mario Gila, difensore della Lazio, in ritiro con la Spagna U21, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di OKDiario, in cui ha parlato anche della sua esperienza in maglia biancoceleste.

LE PAROLE- «Mi sto adattando bene. Sono molto felice. E’ stato un po’ difficile trovare minutaggio, ma conosco la qualità della squadra e so di cosa è capace. Sto imparando molto, soprattutto in fase difensiva e a sapere come si sta in una squadra di alto livello. Sono molto contento per tutto quello che faccio, per ogni minuto che mi regala il mister e per tutti quelli che mi sto guadagnando. Stiamo lavorando bene e siamo secondi in classifica. Stiamo facendo bene in campionato e speriamo che il prossimo anno ci andremo in Champions per fare quel piccolo salto di qualità»