Gigot sulla Lazio: «Orgoglioso di far parte di questa squadra. Ora possiamo raggiungere quell'obiettivo» - Lazio News 24

Lazio, Gigot: «Orgoglioso di questa squadra. Sto recuperando, voglio tornare più forte di prima»

Samuel Gigot, difensore della Lazio, si è raccontato ai microfoni di After Foot Italy in una lunga intervista in cui ha parlato del suo recupero, del trasferimento dal Marsiglia e della filosofia di lavoro di Maurizio Sarri.

«Quest’estate ho dovuto sottopormi a un’operazione alla caviglia – ha spiegato Gigot –. Ora sto completando la fase di riabilitazione e tutto procede per il meglio. L’intervento è riuscito, faccio due o tre sessioni di recupero al giorno e conto di tornare al 100% per gennaio. È stato un periodo difficile, ma sono felice di aver risolto il problema e non vedo l’ora di tornare ad aiutare la Lazio in campo».

Il difensore francese, arrivato in estate dal Marsiglia, ha parlato anche del suo impatto con la Serie A e del rapporto con l’ambiente biancoceleste: «Appena sono arrivato alla Lazio ho capito di essere entrato in un club speciale. Lo stadio Olimpico è incredibile, il pubblico ti spinge e ti fa sentire parte di qualcosa di grande. Mi sono divertito molto, specialmente nel derby: un’emozione unica. Anche se per me, da tifoso del Marsiglia, il Velodrome rimarrà sempre nel cuore».

Gigot ha poi analizzato le differenze tra la Ligue 1 e il campionato italiano: «In Serie A la tattica e la cultura del lavoro sono molto più sviluppate. Qui ogni errore, anche minimo, può costare caro. Per un difensore è una sfida costante: bisogna ragionare e mantenere sempre alta la concentrazione. Non è la parte che amo di più degli allenamenti, ma è quella che ti fa crescere e vincere».

Sul rapporto con Maurizio Sarri, il centrale francese ha speso parole di grande stima: «Ho lavorato con lui solo per due settimane prima di fermarmi, ma è un tecnico impressionante. Cura i dettagli in maniera maniacale, soprattutto in difesa. Si vede che ogni sua squadra ha un’identità chiara».

Infine, Gigot ha parlato del gruppo biancoceleste e degli obiettivi futuri: «Alla Lazio ho trovato un ambiente unito, con giocatori che si aiutano a vicenda. Penso a Provedel, che dopo le difficoltà è tornato più forte di prima. Il nostro obiettivo deve essere quello di chiudere la stagione ai vertici, tornare in Europa e lottare per un trofeo come la Coppa Italia. I tifosi della Lazio meritano soddisfazioni, e io voglio dare il mio contributo per portare il club ancora più in alto».

