Gigot Nico Paz, Calvarese controcorrente: «Manca il rosso al difensore laziale, vi spiego il perchè». La moviola

Gigot Nico Paz, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese analizza l’episodio da moviola di Lazio Como: ecco il suo commento

Gianpaolo Calvarese, sul suo profilo X, ha commentato così l’intervento di Gigot su Nico Paz nella sfida tra Lazio e Como. Un contrasto per il quale, secondo l’ex arbitro, manca un cartellino rosso.

IL COMMENTO – «Manca un rosso per Gigot per fallo su Nico Paz: c’è attitudine del difensore a saltare col piede teso e a martello (che impatta sopra la caviglia), velocità, intensità e anche una “bad image” televisiva, con la caviglia che si piega in maniera pericolosissima».