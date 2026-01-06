Gigot Nantes, si tratta un prestito con i francesi: dubbi sulla formula - Lazio News 24

Gigot Nantes, il centrale con Maurizio Sarri non sta trovando spazio per cui si profila una cessione in questa finestra di calciomercato. Le novità

La Lazio lavora anche sul fronte delle uscite in questa finestra invernale e uno dei nomi destinati a lasciare Formello è quello di Samuel Gigot. Il difensore centrale francese, finito ai margini del progetto tecnico biancoceleste, è infatti al centro di una trattativa con il Nantes, pronto ad accoglierlo con la formula del prestito.

Gigot Nantes, cessione per alleggerire il monte ingaggi

L’operazione ha una logica ben precisa dal punto di vista economico. La Lazio punta a liberarsi, almeno fino al termine della stagione, dell’ingaggio del difensore, pari a circa 2,5 milioni di euro netti all’anno. Un’uscita che consentirebbe al club di Claudio Lotito di ottenere maggiore flessibilità finanziaria e di valutare eventuali movimenti in entrata nel corso del mercato di gennaio.

Nell’accordo con il Nantes dovrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto, le cui cifre restano però ancora da definire. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra che possa soddisfare sia il club francese sia la dirigenza biancoceleste, intenzionata a non svalutare il cartellino del giocatore.

Gigot: dal suo arrivo al progressivo ridimensionamento

Gigot era arrivato a Roma alla fine dell’estate 2024, acquistato per 4,2 milioni di euro. Il suo primo impatto era stato discreto, con 23 presenze complessive tra campionato e coppe, ma nel corso di questa stagione la situazione è cambiata radicalmente.

Il centrale francese è finito fuori dalle scelte tecniche di Maurizio Sarri, che ha preferito puntare su profili ritenuti più affidabili dal punto di vista tattico. A complicare ulteriormente il percorso di Gigot sono stati anche diversi problemi fisici, in particolare alla schiena e alla caviglia, che ne hanno limitato la continuità e inciso sul rendimento.

Gigot Nantes, la possibile nuova opportunità

Il trasferimento in Ligue 1 rappresenterebbe per Gigot una nuova occasione di rilancio, in un campionato che conosce bene e in un contesto dove potrebbe ritrovare spazio e fiducia.

Dal canto suo, la Lazio considera l’operazione una soluzione funzionale per snellire la rosa e razionalizzare i costi, in attesa di valutare le prossime mosse di mercato.

