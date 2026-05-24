Gigot verso la partenza! Il Nantes lo ha messo nel mirino: cosa filtra

Samuel Gigot, giocatore della Lazio, potrebbe dire addio ai biancocelesti. Sirene francesi: il Nantes sulle sue tracce

Il club capitolino si prepara ad affrontare una sessione estiva di profondi e radicali mutamenti. La Lazio si trova davanti a un bivio cruciale che richiederà scelte tempestive e lungimiranti. A stretto giro di posta, la dirigenza dovrà necessariamente risolvere l’intricata questione legata alla guida tecnica per il campo, per poi concentrarsi sulla complessa programmazione degli acquisti.

Almeno per il momento, tuttavia, le uniche e assolute certezze in via di definizione riguardano l’ampia lista dei partenti. Sono pronti a fare le valigie numerosi calciatori che non rientrano più nei piani futuri della società. Questo massiccio sfoltimento della rosa servirà a liberare spazio salariale e a gettare le basi per un nuovo ciclo sportivo che possa ridare entusiasmo a tutto l’ambiente biancoceleste.

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Il probabile ritorno in patria di Samuel Gigot lontano dalla Lazio

Tra i principali indiziati a salutare definitivamente la Capitale c’è il centrale francese Samuel Gigot. L’esperienza italiana del difensore non è stata fortunata, complici soprattutto i continui e fastidiosi acciacchi fisici che ne hanno pesantemente limitato l’impiego nelle rotazioni. Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il calciatore ha ormai esaurito il suo tempo a Roma ed è pronto a iniziare un’avventura professionale differente.

Sulle sue tracce si sta muovendo con insistenza il Nantes, club di Ligue 1 fortemente intenzionato a riportarlo in patria per affidargli le chiavi della retroguardia. I contatti tra le parti potrebbero intensificarsi già nei prossimi giorni per trovare una soluzione rapida e soddisfacente per tutti.

I dettagli economici dell’addio di Samuel Gigot alla Lazio

La separazione tra il difensore e la Lazio era già stata accarezzata e poi rimandata nel corso del mese di gennaio, proprio a causa delle precarie condizioni fisiche del giocatore che avevano frenato i club acquirenti. Ora, invece, il trasferimento sembra essere solamente una questione di tempo. A spingere la società verso la cessione ci sono anche ragioni strettamente economiche: il centrale è legato ai capitolini da un contratto valido fino al 2027, ma percepisce un ingaggio decisamente elevato rispetto al reale contributo offerto all’interno del rettangolo di gioco. La partenza di Samuel Gigot permetterà alle casse societarie di respirare, garantendo ai vertici dirigenziali quel tesoretto necessario per finanziare i prossimi innesti di qualità richiesti dal futuro allenatore.