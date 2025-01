Gigot Lazio, è il turno del difensore francese: contro il Como l’esordio dal 1′ in Serie A

Gigot Lazio, il difensore biancoceleste è pronto a prendere il posto dello squalificato Gila e ad esordire da titolare in Serie A

Archiviata la sconfitta nel derby, la Lazio cercherà di rialzare la testa venerdì sera contro il Como. Lo dovrà fare al netto di qualche defezione tra infortunati e squalificati. In particolare, in difesa non ci saranno Gila e Patric, il primo perché diffidato ed ammonito contro la Roma ed il secondo perché è ancora alle prese con il problema al malleolo.

Per questo motivo, Samuel Gigot farà il suo esordio da titolare in Serie A al fianco di Alessio Romagnoli. Per il difensore francese si tratta di una grande chance per convincere l’ambiente biancoceleste.