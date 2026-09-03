Gigot e la lettera d’addio: «Un ringraziamento speciale va ai tifosi! Auguro il meglio alla Lazio» – FOTO

Samuel Gigot ha scritto una profonda lettera d’addio alla Lazio! Tutte le dichiarazioni commoventi emerse

Si chiude ufficialmente il capitolo Samuel Gigot alla Lazio. Il difensore francese ha infatti terminato il proprio rapporto con il club capitolino durante la sessione estiva di calciomercato, lasciando Roma dopo due stagioni vissute con la maglia biancoceleste. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gigot ha voluto dedicare un ultimo pensiero alla società, ai compagni e ai tifosi della Lazio, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto nel corso della sua esperienza. Di seguito la lettera:

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«Ciao Laziali,

Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho incontrato all’interno del club, i miei compagni di squadra, lo staff e la dirigenza.

Anche se questa avventura non è andata come tutti noi avremmo sperato, conserverò dei bei ricordi del mio periodo qui.

Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti, nei momenti belli come in quelli difficili. Il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra fedeltà resteranno sempre con me.

Auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che ne fanno parte.

Grazie di tutto. Forza Lazio ! 🦅🩵🤍».