Fabiani svela il retroscena su Ratkov: bonus da 1 milione e riscatto fissato a 14 milioni in base ai gol

Petar Ratkov può fare ricca la Lazio! Angelo Fabiani, direttore sportivo dei biancocelesti, racconta il retroscena sulla cessione del centravanti

La cessione di Petar Ratkov al Levante nasconde dettagli economici importanti per la Lazio. A rivelarli è stato il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, intervenuto in conferenza stampa e protagonista di un approfondimento sulle operazioni di mercato concluse dal club durante l’ultima sessione.

Il dirigente della Lazio ha spiegato come l’attaccante classe 2003 fosse un profilo particolarmente richiesto e come, prima del trasferimento in Spagna, diversi club avessero mostrato interesse nei suoi confronti. La società biancoceleste ha quindi scelto di puntare su una formula che possa garantire al giocatore continuità e, allo stesso tempo, tutelare il valore economico dell’investimento.

Secondo quanto rivelato da Fabiani, infatti, su Ratkov non c’era soltanto il Levante, club che alla fine ha chiuso l’operazione, ma anche altre società europee interessate al centravanti serbo.

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Ratkov e le tante richieste ricevute dalla Lazio

Nel corso della conferenza stampa, Angelo Fabiani ha raccontato il retroscena relativo alla trattativa per la partenza di Petar Ratkov, evidenziando la presenza di diversi estimatori per il giovane attaccante.

Oltre al Levante, che ha poi definito l’accordo con la Lazio, il giocatore era seguito anche da una formazione inglese, dal Valencia e dallo Zenit. Un interesse che conferma come il classe 2003 fosse considerato un profilo con margini di crescita importanti a livello internazionale.

La società biancoceleste ha dunque optato per il trasferimento in prestito, con una serie di condizioni legate alle prestazioni del calciatore e al suo rendimento con la maglia del club spagnolo. L’obiettivo è permettere a Ratkov di trovare spazio e valorizzarsi in un contesto nel quale possa avere maggiore continuità.

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Le condizioni dell’accordo con il Levante per Ratkov

Il direttore sportivo della Lazio ha inoltre svelato i dettagli economici dell’operazione. Il prestito di Ratkov al Levante è stato oneroso per un valore di 1 milione di euro, cifra già garantita al club biancoceleste per il trasferimento temporaneo del centravanti.

L’accordo prevede anche alcuni bonus legati ai numeri realizzati dall’attaccante serbo. Nel caso in cui Ratkov dovesse raggiungere quota 12 gol con la formazione spagnola, alla Lazio verrebbe riconosciuto un ulteriore bonus da 1 milione di euro.

Il dettaglio più significativo riguarda però l’eventuale riscatto del cartellino. Come spiegato da Fabiani, qualora Petar Ratkov riuscisse a segnare 15 gol e disputare almeno 20 partite con la maglia del Levante, scatterebbe l’obbligo di acquisto definitivo fissato a 14 milioni di euro.

Per Ratkov si apre quindi una nuova fase della carriera, con la possibilità di conquistare spazio e dimostrare il proprio valore in Spagna. Per la Lazio, invece, resta la speranza che il giovane attaccante possa confermare le aspettative e trasformare l’operazione in una futura plusvalenza.