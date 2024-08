Giannichedda promuove Baroni: «É ottimo, ieri l'ha mostrato»

Le parole di Giuliano Giannichedda dopo la vittoria della Lazio: «Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, ci si aiutava a vicenda»

Intervenuto su Radio Laziale, Giuliano Giannichedda ha parlato della vittoria della Lazio di ieri e di Marco Baroni. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «La prima gara è stata importante vincerla, poi il modo non conta. I giocatori così trovano la quadra, l’entusiasmo e si comincia bene. La Lazio è partita così così, poi c’è stato un bel gioco. Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, ci si aiutava a vicenda. Questo è il mantra di Baroni, di darsi da fare. La prestazione è stata buona. Nelle prime partite conta vedere se il gruppo è amalgamato e mettere punti in tasca».

BARONI – «Baroni è un ottimo allenatore, l’ha dimostrato. L’incognita è che la Lazio è il suo primo top club. Allenare una ‘piccola’ e poi la Lazio c’è differenza. Comunque si arrivava da uno come Sarri, un allenatore da grandi squadre, quindi c’era un po’ di perplessità nell’ambiente. Però credo che chi lavora, chi dà tutto in campo e dell’extra campo, non si può rimproverare niente. Baroni è un tecnico di questo tipo: ha fatto la gavetta e ti fa giocare anche bene. Noi abbiamo il vizio di giudicare un allenatore per tante sfaccettature che non contano. Di quelli che c’erano in giro, Baroni era sicuramente uno dei più validi».