Giannichedda Lazio: «L’OLIMPICO ha un fascino incredibile, se dovesse LASCIARLO spero UNA COSA SOLA»

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, sullo stadio Olimpico e sul proogetto di restauro del Flaminio

Giuliano Giannichedda ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in vista dell’inizio della stagione. Di seguito le sue parole sul progetto dello Stadio Flaminio e sull’Olimpico.

La Lazio sta lavorando alla costruzione del nuovo stadio, nel caso in cui lasciasse l’Olimpico quale sarà il ricordo che ti porterai sempre nel cuore sia da calciatore che da appassionato del club biancoceleste?

«L’Olimpico è uno stadio dal fascino incredibile, specialmente quando è pieno e che incita i calciatori in campo, in particolar modo nei derby capitolini. Qualora la Lazio dovesse lasciare l’impianto mi auguro che comunque resti intatto e che non venga abbattuto, e che magari venga usato per le partite della Nazionale o eventi importanti, è vero che l’eventuale nuovo stadio sarà più adrenalinico ma la bellezza che ha l’Olimpico non ce l ha nessuno»

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM