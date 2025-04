Condividi via email

Giannichedda: «Derby? Quello del 6 gennaio 2005 rimarrà nella storia per come arrivò la vittoria. Era al primo anno di Lotito dopo il quasi fallimento». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Giannichedda a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE– «Quello del 6 gennaio 2005. Rimarrà nella storia per come arrivò la vittoria. La Lazio si stava ricostruendo, era al primo anno di Lotito dopo il quasi fallimento. Ogni ogni giorno c’era un difensore che si faceva male e mi ritrovai a fare io il difensore centrale contro una Roma che aveva Totti e Cassano. Era una partita delicatissima, si trasformò in un momento di gloria. Squadra e tifosi erano davvero un tutt’uno »