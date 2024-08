Giannichedda è sicuro: «Quei due faranno la DIFFERENZA con BARONI»

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, su da quali giocatori si aspetta molto nella prossima stagione

Giuliano Giannichedda ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in vista dell’inizio della stagione. Di seguito le sue parole su chi saranno i leader tattici decisivi per la Lazio di Baroni.

Secondo te chi è il giocatore della rosa attuale o dei nuovi arrivati perfetto per le idee tecniche e tattiche di Baroni, e chi invece a tuo modo di vedere farà fatica e risulterà non centrarci nulla?

«Romagnoli e Guendouzi vista anche la loro esperienza faranno la differenza nella Lazio di Baroni, avendo entrambi un valore tecnico anche importante. Chi invece potrebbe invece avere dei problemi è l’attacco in generale e non mi riferisco quindi ad un singolo calciatore in particolare, per il semplice fatto che la squadra non ha gli elementi che possano aiutare i calciatori offensivi a essere pericolosi. Ora tra gli attaccanti c’è Castellanos, ma l’ex Girona per far bene quest’anno deve avere coloro che gli consentano di essere pericoloso li davanti»

