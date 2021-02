Giannichedda: «Lazio-Inter? La chiave sarà Leiva, con lui al top…»

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter

«La Lazio ha una settimana per preparare la partita ed è fondamentale, sia dal punto di vista fisico che mentale. Per quanto riguarda l’Inter ha la voglia di rigiocare subito dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia. Il nodo del match sta nell’equilibrio di Lucas Leiva, se torna quell’anno scorso a livello difensivo la Lazio è un’altra squadra. Secondo me è un giocatore fondamentale per i biancocelesti».