Germania, a fine stagione via Loew: dopo gli Europei addio alla Nazionale

Al termine di questa stagione, il ct della Germania Joachim Loew lascerà la Nazionale: prima, però, si giocherà gli Europei

Una notizia incredibile per tutto il calcio europeo, non solo quello tedesco. Infatti, come annunciato dal sito ufficiale della Nazionale di Calcio della Germania, al termine della stagione il ct Joachim Loew lascerà la panchina della selezione.

L’allenatore tedesco, alla guida della compagine dal 2006, ha vinto la Coppa del Mondo del 2014 in Brasile e la Confederations Cup del 2017 in Russia. Dopo 15 anni, dunque, la Germania deve salutare il ct più longevo della sua storia: prima, però, Loew tenterà di compiere un’altra impresa, guidando la Nazionale teutonica agli Europei.