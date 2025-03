Germania Italia, la probabile scelta di Spalletti su Rovella

Condividi via email

Germania Italia, a poche ore dalla sfida delicatissima di Dortmund queste dovrebbero essere le probabili scelte del ct azzurro

Finalmente ci siamo l’attesa ormai agli sgoccioli, stasera a Dortmund l’Italia si gioca il futuro sia per quanto riguarda il proseguo in Nations League, ma anche per la strada che la deve portare a tutti i costi al Mondiale 2026.

Questa sera però deve ribaltare la partita contro la Germania, ma quali sono le scelte di Spalletti? Stando alle probabili formazioni il ct non dovrebbe affidarsi a Rovella della Lazio, il quale rispetto al match di Milano dovrebbe partire in panchina

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean. Ct: Spalletti