Germania Italia, le probabili scelte di Spalletti

Germania Italia, alla vigilia della gara delicatissima di Dortmund per i quarti di Nations League queste le probabili formazioni: le scelte del ct

Dimenticare la sconfitta di ieri, e andare a Dortmund con l’obiettivo di ribaltare la situazione, questo è l’obiettivo dell’Italia di Spalletti alla luce della sfida contro la Germania di Nagelsmann valevole per i quarti di ritorno di Nations League.

Ma quali sarebbero le scelte del ct in vista della partita? Stando alle ultime di formazione il tecnico di Certaldo vuole fare qualche cambio e per quanto riguarda i laziali Rovella e Zaccagni, per entrambi non risulterebbe esserci al momento la titolarità, ricordando che il capitano biancoceleste non ha giocato nemmeno ieri al Meazza

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori, Kean. Ct: Spalletti.