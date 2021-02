Clamoroso a Marassi: ad un minuto dalla fine Badelj pareggia il match tra Genoa e Verona. I rossoblù erano in 10

Prosegue la marcia vincente di Ballardini e del suo Genoa. I rossoblù, in campo a Marassi contro il Verona, hanno portato a casa un punto pesantissimo, pareggiando in extremis per 2 a 2.

Un pareggio che ha del clamoroso, firmato da Badelj al 94′. I rossoblù erano in 10 già da più di 10 minuti dopo l’infortunio di Luca Pellegrini (Ballardini aveva finito i cambi).