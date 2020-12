Genoa Lazio, Zapata torna ad allenarsi in gruppo: il report dei rossoblù

Allenamento mattutino per il Genoa di Ballardini che si sta allenando in vista del match di domenica pomeriggio contro la Lazio

Il Genoa ha svolto una seduta d’allenamento mattutina in vista del match di domenica pomeriggio al Ferraris contro la Lazio. Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo. Il report:

«Preludi atletici per predisporre i muscoli nella parte iniziale. Poi sotto con una finestra di esercitazioni tecniche, partitine dieci contro dieci, senza portieri, per curare il possesso palla, e tocchi veloci per dare ritmo al gioco. Il secondo giorno di allenamenti, dopo la ripresa di lunedì, ha visto la squadra, seguita a bordo campo dal ds Marroccu, impegnata in un lungo programma concluso da un pranzo fuori orario. Lo staff tecnico sta bruciando le tappe e, com’è nelle corde della sua settimana tipo, ha predisposto per mercoledì una doppia sessione per articolare i vari aspetti. La buona notizia oggi è il rientro in gruppo di Zapata. Il difensore colombiano ha sostenuto gli stessi carichi dei compagni».