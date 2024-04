Genoa Lazio, situazione diffidati in casa biancoceleste: chi è a rischio squalifica per il match contro il Verona

La Lazio viene da una vittoria per 4-1 contro la Salernitana che le permette di alzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi in Coppa Italia contro la Juve e nel derby contro la Roma. In occasione del match contro i granata, i biancocelesti non hanno ricevuto nessun cartellino giallo. Dunque, la situazione diffidati rimane invariata in vista del Genoa: Pedro è l’unico giocatore ad essere a rischio squalifica per il match contro il Verona.