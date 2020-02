Genoa Lazio, il report dell’allenamento rossoblù

Domenica alle 12:30 la Lazio farà visita al Genoa per continuare a sognare. Oggi i genoani si sono allenati su più fronti

Al Marassi il Genoa cercherà di mettere il bastone tra le ruote alla Lazio che sta andando a velocità smisurata.

Proprio per cercare di fermare la corsa dei biancocelesti, i ragazzi di Nicola è scesa in campo oggi per un allenamento molto faticoso. Date le varie assenze, la squadra ha lavorato in palestra per prevenire altri eventuali infortuni. Poi si è tornati sul rettangolo verde per preparare la prevenzione sui calci piazzati, fiore all’occhiello dei laziali. Dati gli infortunati, si sono allenati con la prima squadra anche due ragazzi della Primavera: chissà che non vengano convocati per la partita. Il prossimo allenamento dei genoani sarà domani.