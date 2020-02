Genoa Lazio, Pandev vera bestia nera dei biancocelesti

L’attaccante macedone sfiderà per la dodicesima volta la Lazio da ex. Goran Pandev contro i biancocelesti si scatena

Domenica la Lazio affronterà il Genoa a Marassi, stadio in cui non vince da nove anni. Il Grifone è sempre stato il tasto dolente dei biancocelesti nonostante l’evidente differenza tecnica tra le due compagini.

Come se non bastasse tra le file dei rossoblù gioca Goran Pandev che, da quando è andato via da Roma e gioca contro la Lazio, vede rosso: negli ultimi scontri ha vinto 5 partite e segnato 5 gol. L’attaccante, nonostante l’età, ancora ha da dire la sua e contro i biancazzurri si esalta sempre. Inzaghi dovrà stare attento al suo ex compagno di squadra.