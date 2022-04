Genoa Lazio, mille tifosi biancocelesti al Ferraris: il dato

Genoa Lazio, sono previsti tanti tifosi biancocelesti al Ferraris per il match fondamentale contro il Grifone: il dato

Pronti in mille per spingere la Lazio di Sarri verso la vittoria contro il Genoa. I tifosi biancocelesti non vogliono lasciare la squadra sola a Marassi. Venduti circa un migliaio di biglietti per il settore ospiti dello stadio, come sottolinea Il Corriere dello Sport.

Il match è fondamentale, vale tre punti importantissimi per la corsa all’Europa. Si cerca di dare continuità dopo la vittoria sul Sassuolo nell’ultima giornata.