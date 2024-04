Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Genoa-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta del Ferraris queste dovrebbero essere le probabili scelte di Gilardino e Tudor

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria con la Salernitana, che venerdì la Lazio torna in campo per sfidare in trasferta il Genoa in attesa della rivincita con la Juventus in Coppa Italia. A pochi giorni dalla gara, queste le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence; Gudmundsson, Retegui

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Guendouzi, Rovella, Marusic; Isaksen, Pedro; Castellanos