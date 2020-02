Genoa Lazio, i convocati di mister Inzaghi

Genoa Lazio, ecco i 23 biancocelesti scelti da mister Inzaghi per il match di Marassi che si giocherà oggi alle 12:30

Mancano poche ore all’inizio del match tra Genoa e Lazio. Mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara. Assenti Lulic per infortunio, Luiz Felipe per squalifica e Djavan Anderson per scelta tecnica. Ecco chi ha scelto il tecnico piacentino:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.